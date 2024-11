Cile, arrestato l'ex sottosegretario Monsalve accusato di stupro

La magistratura cilena ha ordinato l'arresto dell'ex sottosegretario agli Interni, Manuel Monsalve, nell'ambito dell'inchiesta per stupro in cui è stato coinvolto a seguito della denuncia di una collaboratrice che lavorava con lui al Palacio de la Moneda, sede della governo cileno. Il politico, tra le figure più rispettate nel Paese soprattutto per la sua attività di lotta al crimine, è accusato di aver violentato la funzionaria lo scorso 22 settembre, in un albergo del centro dove alloggiavano le autorità. Monsalve - arrestato nella sua abitazione di Viña del Mar - sarà trasferito nelle prossime ore a Santiago dove comparirà in tribunale per l'interrogatorio di garanzia.



