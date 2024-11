Brasile: esplosione davanti alla Corte suprema, un morto

Forti esplosioni sono avvenute nei pressi dell'edificio della Corte suprema del Brasile. Una persona è morta.

Le deflagrazioni sono state udite in diversi punti della Piazza dei Tre poteri, sulla Spianata dei ministeri a Brasilia.

I vigili del fuoco stanno intervenendo su un'auto esplosa nel parcheggio della Camera dei deputati. Un uomo avrebbe lanciato dell'esplosivo.

Davanti all'edificio della Corte suprema, gli agenti di polizia hanno isolato il luogo dove si trova il cadavere. Non si sa ancora se i due incidenti siano collegati. I giudici della Corte suprema che si trovavano riuniti sono stati evacuati per sicurezza. La situazione viene definita di "massima allerta" e il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva segue quello che sta accadendo nella capitale dalla residenza dell'Alvorada.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA