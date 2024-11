Venezuela, Maduro punta a rafforzare le relazioni con Pyongyang

Il governo venezuelano di Nicolas Maduro - sempre più isolato a livello internazionale dopo il contestato epilogo delle elezioni presidenziali del 28 luglio e la proclamazione della vittoria del leader chavista - punta a rafforzare le relazioni con la Corea del Nord.

Lo riferisce il ministro degli Esteri, Yván Gil, con un messaggio sui social pubblicato al termine di un incontro con una delegazione diplomatica di Pyongyang guidata dall'incaricato d'affari Han Song Guk, in occasione della celebrazione dei 50 anni delle relazioni bilaterali.

"A nome del presidente Nicolás Maduro, siamo lieti di commemorare il cinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche", ha scritto Gil, ribadendo "la ferma volontà di continuare a rafforzare le nostre relazioni per il reciproco vantaggio e promuovere uno scambio culturale arricchente tra i nostri popoli".

Sempre con l'obiettivo di rompere l'isolamento internazionale, funzionari del governo Maduro hanno ricevuto questa settimana rappresentanti della Bielorussia per esplorare progetti minerari nei depositi di carbone mentre la settimana scorsa sono stati siglati con Mosca accordi di cooperazione nel settore energetico e in materia di intelligence.



