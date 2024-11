Onu, tasso di povertà in America latina mai così basso dal 1990

Il tasso di povertà in America Latina dovrebbe chiudere il 2024 al livello più basso dal 1990. Lo afferma la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi delle Nazioni Unite (Cepal), secondo cui con un calo previsto dello 0,5% la regione dovrebbe chiudere l'anno con il 26,8% della popolazione - 170 milioni di persone - in condizione di povertà. Va peggio per il 10,4% dei latinoamericani - pari a 66 milioni di persone - che vivono in condizioni di povertà estrema, disponendo di un reddito che non consente loro di soddisfare neanche i bisogni primari.

Nonostante il calo previsto rispetto al 27,3% del 2023, la Cepal lamenta progressi troppo lenti nella riduzione della povertà nell'ultimo decennio. "Dopo una riduzione dal 51,2% del 1990 al 27,7% del 2014, la diminuzione si è molto attenuata negli ultimi dieci anni ed è aumentata con la pandemia", ha detto il segretario esecutivo della Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs. Per l'agenzia Onu, la lenta diminuzione della povertà è dovuta alla "bassa capacità di crescita" delle economia della regione e alla "elevata disuguaglianza, bassa mobilità sociale e debole coesione sociale".



