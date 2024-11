Messico: un nuovo piano per Pemex, 'Ridurremo il debito'

Il direttore generale della compagnia energetica messicana Pemex, Víctor Rodríguez, ha annunciato un nuovo piano per la società basato su politiche di austerità e di "reintegrazione in un'unica azienda", azioni che, ha assicurato, permetteranno di ridurre il debito.

Invitato alla conferenza mattutina della presidente Claudia Sheinbaum, Rodríguez ha ricordato che Petróleos Mexicanos continuerà a rafforzarsi come azienda strategica dello Stato, "espressione di sovranità, pilastro della sicurezza energetica e principale strumento della politica petrolifera del Paese".

"Ci reintegreremo. Attualmente — ha spiegato — abbiamo alcune controllate, ma consolideremo la struttura societaria, generando risparmi significativi e, con la fusione, creeremo una struttura più leggera, robusta, resiliente e, allo stesso tempo, sostenibile".

La strategia proposta, ha aggiunto Rodríguez, genererà un risparmio di 50 miliardi di pesos (circa 2,3 miliardi di euro) eliminando le spese ridondanti e compattando i costi. Con l'aumento della produttività e la riduzione delle società controllate, il dirigente spera di raggiungere un'efficienza operativa che posizionerà l'azienda tra le migliori compagnie petrolifere del mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA