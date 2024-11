Cile: denuncia penale di Greenpeace per l'uccisione di 2 balene

Greenpeace Cile ha presentato una denuncia per l'uccisione di due balene in due aree protette della Patagonia cilena - il parco nazionale San Rafael e la riserva nazionale Kawesqar - avvenute un paio di settimane fa.

Secondo l'avvocata dell'associazione ambientalista, Roxana Nuñez, l'azione legale rappresenta una pietra miliare inedita nella storia penale del Paese sudamericano, poiché le modifiche introdotte sui reati economici e ambientali al Codice penale potrebbero essere utilizzate per la prima volta per citare in giudizio violazioni compiute all'interno di aree protette.





