Un imprenditore tech il nuovo ambasciatore di Milei negli Usa

In linea con l'interesse manifestato di stabilire forti legami con il polo di sviluppo tecnologico della Sylicon Valley, il presidente argentino Javier Milei ha nominato come nuovo ambasciatore negli Usa l'imprenditore Alejandro Oxenford, ex ceo di Olx (e-commerce) e Alpha Capital (capitale di rischio).

"La sua esperienza e il suo impegno rafforzeranno le relazioni bilaterali e promuoveranno una fruttuosa cooperazione tra le due nazioni", afferma il comunicato del ministero degli Esteri dove si annuncia la designazione ufficiale.

Oxenford ha commentato a sua volta la nomina su X ringraziando Milei "per la sua fiducia" e dicendosi "entusiasta" della designazione. "Sono convinto che con dedizione e concentrazione otterremo un impatto significativo, posizionando l'Argentina sempre meglio negli Stati Uniti e nel mondo", ha affermato.

L'arrivo di Oxenford all'ambasciata argentina a Washington avviene nel contesto delle recenti dimissioni dell'ex ministra degli Esteri, Diana Mondino, e dell'epurazione avviata nel corpo diplomatico dopo il voto argentino all'Onu contro l'embargo Usa a Cuba che ha suscitato l'indignazione del presidente.



