Messico, 'Se gli Usa ci impongono dazi, faremo lo stesso'

Il Messico risponderà con ritorsioni se il presidente eletto degli Usa, Donald Trump, deciderà di imporre dazi generalizzati sulle importazioni dei suoi prodotti, ha affermato il ministro dell'Economia, Marcelo Ebrard, evidenziando che questa decisione avrebbe un grande impatto immediato sull'inflazione e sull'economia degli Stati Uniti, poiché il Messico è il loro principale partner commerciale.

"Se gli Usa impongono tariffe, lo faremo anche noi e ciò comporterà un costo enorme per gli statunitensi. Anzi, i principali promotori del presidente Trump non sarebbero d'accordo con un impatto di tale portata sull'economia", ha assicurato Ebrard.

La Costituzione degli Stati Uniti attribuisce al Congresso l'autorità di fissare le tariffe, un potere che è stato in parte delegato al presidente. Inoltre, gli Usa sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio e partecipano a diversi accordi con impegni specifici in materia di dazi.





