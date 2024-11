Maduro attacca Israele e denuncia uno 'sterminio' in Palestina

Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciato lo "sterminio" di arabi e palestinesi da parte di Israele, e ha paragonato il primo ministro del paese, Benjamin Netanyahu, ad Adolf Hitler e Benito Mussolini.

"È una guerra di sterminio, vogliono sterminare completamente la riproduzione delle nuove generazioni arabo-palestinesi", ha detto Maduro nel suo programma televisivo settimanale.

"Hitler credeva che fosse possibile uccidere gli ebrei durante il nazismo di 100 anni fa e ora Netanyahu crede che potrà uccidere donne e bambini in modo che non ci siano nuove generazioni", ha aggiunto chiedendo un intervento delle Nazioni Unite.

Secondo Maduro c'è anche "un silenzio complice" da parte dell'Onu e delle organizzazioni che devono tutelare i diritti umani "come ci fu a suo tempo con le azioni di Mussolini e Hitler, che bombardarono il popolo spagnolo per soffocare la Repubblica".

Il leader venezuelano ha quindi chiesto al segretario generale dell'Onu, António Guterres, di agire "per cacciare Israele dalla Palestina e porre fine al genocidio di Netanyahu".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA