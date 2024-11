Il presidente della Cina, Xi Jinping, sarà in Brasile per il vertice del G20, che si terrà il 18 e 19 novembre.

In occasione della visita di Stato, per il leader cinese - il 20 novembre - è previsto anche un incontro bilaterale con il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, presso il palazzo dell'Alvorada, la residenza del capo di Stato brasiliano.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA