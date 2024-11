Il premio Leoni a Machado, la leader lo dedica ai venezuelani

La leader dell'opposizione democratica venezuelana, María Corina Machado, è la vincitrice del Premio Bruno Leoni 2024. L'esponente politica è stata scelta dall'Istituto che ha sede tra Milano e Torino per "l'incredibile coraggio, la straordinaria lucidità, l'inesauribile passione che ha messo, negli anni, al servizio della causa della libertà". E dalla clandestinità, Machado ha ringraziato per il riconoscimento dedicandolo "ai milioni di venezuelani che lottano per la libertà del loro Paese e della regione latinoamericana".

"Grazie al prestigioso Istituto Bruno Leoni, un punto di riferimento mondiale nella promozione delle idee di libertà, per questo grande riconoscimento del coraggio dei venezuelani e della nostra passione per la libertà. Questo ci dimostra che i democratici del mondo accompagnano la nostra lotta fino alla fine", ha scritto Machado sui suoi profili social.

Machado si è detta commossa perché il suo caro amico, l'ex sindaco di Caracas, Antonio Ledezma, ha ricevuto il premio a Milano, "a nome di tutti i venezuelani".

Machado è stata premiata "per il suo coraggioso impegno nella difesa dei diritti individuali e della democrazia", ha dichiarato l'Istituto Leoni. "Questo premio rafforza lo spirito combattivo di María Corina e rafforza l'unione tra il Venezuela e l'Italia", ha aggiunto.

Nella sua lettera di ringraziamento, Machado ha affermato che si tratta di una lotta che va oltre il Venezuela e trascende i confini. "Una lotta per tutti coloro che oggi non hanno la libertà in America Latina e nel mondo, ma per la quale siamo impegnati a dare la vita", ha detto.

Negli ultimi giorni, il governo di Maduro ha inasprito i toni delle accuse contro la leader dell'opposizione, cercando di minarne la credibilità. "Machado ha lasciato il Paese per cospirare, per cercare i dollari del narcotraffico in Colombia, si sta muovendo per vedere se può mandare terroristi a piazzare bombe in Venezuela", ha affermato Maduro ieri sera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA