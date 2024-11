Ecuador: Jan Topic estromesso dalle presidenziali del 2025

Il Tribunale del contenzioso elettorale (Tce), il massimo organo della giustizia elettorale dell'Ecuador, ha vietato la candidatura di Jan Topic alle presidenziali del prossimo anno, sostenendo che mantiene legami con imprese appaltatrici dello Stato, situazione vietata dal Codice della democrazia del paese sudamericano.

Topic, già candidato alle presidenziali anticipate del 2023, ha respinto le accuse contro di lui e ha insistito sul fatto che non è un imprenditore che lavora per lo Stato, né come persona fisica né attraverso le società di cui è azionista.

Secondo la decisione del Tce, letta dal giudice elettorale relatore Ángel Torres, è stato invece stabilito che, sebbene Topic abbia trasferito le azioni di almeno tre società, "continua ad avere il controllo effettivo" delle stesse. "La candidatura incorre nel divieto perché non è riuscita a effettuare legalmente il trasferimento e continua ad essere la beneficiaria finale delle società coinvolte", ha deciso Torres.





