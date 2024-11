Cile, una fan della Pausini è la favorita per Miss Universo 2024

Emilia Dides, cilena che si è fatta conoscere vincendo un concorso locale di talenti con alcune canzoni di Laura Pausini, potrebbe diventare una celebrità mondiale il 16 di novembre. Questo almeno è quanto crede la stampa cilena, che ha pubblicato diversi articoli in cui si parla di favoritismo tra gli esperti per la sua performance al massimo concorso di bellezza al mondo.

Dides è infatti la rappresentante del Cile a Miss Universo 2024 che si svolge a Città del Messico e che giovedì prossimo definirà le 30 finaliste che parteciperanno all'evento finale di sabato, in cui Gleny Cavalcante rappresenta l'Italia.

La 25enne cilena ha iniziato la sua carriera come cantante ed è riuscita a vincere lo show "Rojo" nel 2019 e si è distinta per la sua voce attraverso le canzoni di Laura Pausini e di Andrea Bocelli, tra gli altri artisti. Con una vasta esperienza sui social network, Dides ha utilizzato al meglio le piattaforme digitali per raggiungere i vertici nel concorso di bellezza, incoraggiando i voti che precedono l'evento di sabato prossimo.



