Argentina, l'inflazione di ottobre scende al 2,7%

L'inflazione di ottobre in Argentina è scesa al 2,7% dal 3,5% registrato a settembre. Si tratta del minore livello mensile dal novembre del 2021, quando era stata del 2,5%.

L'indice dei prezzi al consumo reso noto poco fa dall'Istituto nazionale di statistica e censimento, l'Indec, l'equivalente argentino dell'Istat, implica un'inflazione cumulata per i primi dieci mesi del 2024 pari al 107%.

La categoria che ha registrato i maggiori aumenti ad ottobre, pari al 5,4%, è stata quella di "abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili", per gli aumenti degli "affitti e delle spese correlate", ha precisato l'Indec. A settembre la stessa categoria aveva registrato un + 7,3%.

Il secondo maggiore aumento dei prezzo è stato quello di "abbigliamento e calzature", che ad ottobre è statodel 4,4%, in calo rispetto al 6,0% di settembre. Le due categorie che hanno registrato le variazioni più basse dei prezzi a ottobre sono state invece quelle dei trasporti, dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche, con aumenti pari all'1,2%.

Nel dicembre del 2023, il primo mese del presidente Javier Milei alla Casa Rosada, l'inflazione mensile era stata del 25,5%. Con il dato di ottobre, l'inflazione degli ultimi 12 mesi in Argentina è tornata per la prima volta dal 2023 sotto il 200%, scendendo al 193% nel sesto mese consecutivo al ribasso.





