Panama, colpita dalle piogge, rinvia il piano di prevenzione

A Panama, una commissione di ministri nominata dal presidente della Repubblica, José Raúl Mulino, si è trasferita al Centro operativo di emergenza della provincia di Chiriquí dopo le inondazioni che hanno colpito la regione dal 7 novembre.

Nel fine settimana il Sistema nazionale di protezione civile ha segnalato 65 emergenze. La zona di Boquete è stata una delle più colpite dall'esondazione del fiume Caldera, dalle frane e dall'acqua alta che ha danneggiato un hotel a Valle Escondido.

"Purtroppo - ha indicato Dinoska Montalvo, ministra dell'Interno - il governo in questo momento non può attivare un piano preventivo. Ci sono cose che non possono essere implementate mentre persistono le piogge, tuttavia, il coordinamento guidato dall'Esecutivo ha avuto successo per le operazioni di intervento e salvataggio nella provincia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA