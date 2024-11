Messico, fiducia dei consumatori ai massimi storici

In Messico, l'indice della fiducia dei consumatori ha registrato in ottobre la maggior crescita mensile da novembre 2021 ed ha raggiunto il livello più alto di tutti i tempi, secondo le informazioni diffuse oggi dall'Istituto nazionale di statistica e geografia.

L'indicatore si è attestato a 49,4 punti, con una crescita di 2,0 punti nel confronto mensile.

Il livello registrato in ottobre è il più alto mai raggiunto ed ha addirittura superato i 44,3 punti segnati all'inizio del sessennio di Andrés Manuel López Obrador, nel dicembre 2018.





