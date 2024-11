Lula attacca i mercati, 'dicono sciocchezze tutti i giorni'

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha affermato che non bisogna dar credito ai mercati finanziari perché "dicono sciocchezze ogni giorno". "Non sono arrivato alla presidenza per danneggiare l'economia. Anzi, secondo me solo la crescita economica con la corretta distribuzione della rendita fa crescere il Paese. La crescita deve però essere distribuita e non concentrata nelle mani di una mezza dozzina di persone", ha affermato nel corso di un'intervista a "RedeTv".

La dichiarazione arriva un momento di grande turbolenza sui mercati dove gli operatori esercitano pressioni sul governo a causa dei ritardi nella definizione di un pacchetto di tagli alla spesa pubblica, considerato necessario per garantire la stabilità dei conti pubblici.

I continui rinvii a causa delle resistenze dei ministeri nel accogliere i tagli al bilancio, sono mela interpretati dal settore economico. Per Lula ha chiesto aiuto anche al parlamento e alla magistratura. "La situazione fiscale non è solo una responsabilità del potere esecutivo. E voglio sapere se anche il potere giudiziario e legislativo sono disposti a tagliare le spese eccessive, affinché tutti facciano il sacrificio necessario per mettere le cose in ordine".

Ancora una volta le incertezze hanno causato un forte apprezzamento del dollaro (+0,89% alle 12,30) contro la valuta locale - real - che nella sessione di oggi passa di mano a 5,78 real, dopo aver raggiunto il valore nominale più alto della storia e record degli ultimi tre anni due settimane fa a 5,86 real.



