L'Argentina avanza sull'export di gas verso il Brasile

I governi di Argentina e Brasile sono in procinto di raggiungere un'intesa che consenta l'avvio delle esportazioni del gas prodotto nel bacino patagonico di Vaca Muerta fino allo Stato di Rio Grande do Sul.

E' quanto si legge in una bozza di memorandum trapelata ai media che, secondo quanto confermano fonti del governo di Buenos Aires, potrebbe essere firmata a margine del summit del G20 in programma il 18 e 19 novembre a Rio de Janeiro.

La bozza del documento finale approvata da entrambi i ministeri degli Esteri propone l'istituzione di un Gruppo di Lavoro Bilaterale per lavorare su tre modalità di fornitura del gas argentino al Brasile (una fornitura commerciale fissa, una fornitura eventuale di emergenza con rimborso e una fornitura eventuale dettata da opportunità particolari).

In termini di infrastrutture vengono presi in considerazione sia i punti di interconnessione del gas esistenti (attraverso i gasdotti Tgm in Argentina, Juana Azurduy in Bolivia, e Cruz del Sur in Uruguay) così come la possibilità di costruire nuovi gasdotti.



