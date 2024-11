Il governo Milei cambia nome al gasdotto Nestor Kirchner

Il gasdotto Néstor Kirchner smetterà da oggi di essere intitolato all'ex presidente progressista argentino. Lo stabilisce una risoluzione del ministro dell'Energia in cui si determina che "la denominazione e/o l'identificazione di opere infrastrutturali pubbliche, monumenti storici, edifici e simili non deve in nessun caso rispondere a interessi politici, con il rischio che lo scopo e il significato culturale di questi verrebbero distorti, confondendo ciò che è pubblico con ciò che è di parte".

La decisione era stata annunciata nel corso del fine settimana dal portavoce del presidente Javier Milei, Manuel Adorni. Il gasdotto verrà ribattezzato a Perito Francisco Pascasio Moreno, esploratore, scienziato argentino, nato nel 1852.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA