Costa Rica, lezioni sospese in tutto il Paese per le piogge

Il ministero della Pubblica istruzione del Costa Rica ha annunciato la sospensione delle lezioni l'11 e il 12 novembre per oltre un milione di studenti nelle 4.660 scuole pubbliche del Paese come misura preventiva di fronte alle forti piogge registrate nelle ultime ore.

Gli effetti dell'onda tropicale n° 45 hanno causato, secondo l'Istituto meteorologico nazionale (Imn), precipitazioni fino a 200 litri per metro quadrato sulla spiaggia di Cabuya a Cabo Velas, a Santa Cruz, Guanacaste, nonché 180 litri per metro quadrato a Sierpe de Osa e 150 litri nei pressi del molo Herradura a Garabito, Puntarenas.

Solo nel cantone di Santa Cruz, secondo l'Imn, si sono registrate nelle ultime ore precipitazioni pari al 75% dei livelli normalmente osservati durante tutto il mese.



