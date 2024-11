Caos aerei in Argentina, ultimatum del governo ai sindacati

Il governo ultraliberista di Javier Milei ha presentato un ultimatum ai sindacati della compagnia di bandiera Aerolineas Argentinas affinché accettino una modifica del contratto di lavoro con l'obiettivo di ridurre i costi e il deficit operativo dell'azienda. L'alternativa, assicurano dall'esecutivo, è quella di dare il via alla sua privatizzazione o direttamente dichiararne la bancarotta.

I sindacati hanno accettato nel frattempo la sospensione temporanea delle proteste che la settimana scorsa hanno generato disagi a migliaia di passeggeri ma chiedono un adeguamento dei salari in linea con l'inflazione.

Saranno decisive le prossime ore e principalmente l'esito di una riunione fissata d'urgenza per il pomeriggio di oggi tra delegati sindacali e azienda.

La chiusura o la privatizzazione della compagnia di bandiera che minaccia il governo non è tuttavia una soluzione di semplice attuazione. Se da una parte si richiede il sostegno del Parlamento dove l'esecutivo è in minoranza, esiste un impedimento forse ancora maggiore. Aerolineas Argentinas è infatti l'unica compagnia che opera i collegamenti interni con ben otto province (Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos, San Luis, Formosa, La Rioja, Catamarca e Chaco) che in caso di chiusura rimarrebbero completamente isolate.



