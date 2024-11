Bolívia: Morales conferma la sua candidatura alla presidenza

Il partito governativo boliviano Movimento al Socialismo (Mas) ha ratificato a maggioranza la candidatura dell'ex capo dello stato Evo Morales alle prossime elezioni previste ad agosto 2025. La decisione è stata adottata nonostante una sentenza della Corte suprema abbia lo scorso venerdì confermato il limite massimo di due mandati presidenziali anche non consecutivi - già superato da Morales - escludendo tecnicamente il leader del Mas dalla disputa elettorale.

Morales e i suoi sostenitori hanno tuttavia sostenuto che gli atti della Corte sono da considerarsi "nulli" perché adottati da giudici il cui mandato è scaduto lo scorso anno e che sono rimasti nel loro posto, prorogando "autonomamente" l'incarico, con l'appoggio del presidente Luis Arce.

Secondo Morales il governo starebbe usando anche le strutture giustiziarie per impedirgli la candidatura e frammentare l'elettorato tradizionale del Mas per trarne vantaggio politico.

Il caso è solo l'ultimo episodio di una lunga contesa interna al Mas tra Morales e il suo ex delfino e ministro dell'Economia Luiz Arce, che rischia di infiammare nuovamente gli animi dopo che - per protestare contro la presunta "persecuzione politica" orchestrata da mesi contro di lui - i movimenti sociali fedeli all'ex presidente hanno bloccato per 23 giorni consecutivi la circolazione sulle principali strade del Paese rendendo impossibile la distribuzione di alimenti, carburante e causando un danno all'economia stimato in circa 2 miliardi di euro.





