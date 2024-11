Ambasciatore Usa in Messico, 'il libero scambio proseguirà'

Di fronte ai dubbi provocati dalle minacce del presidente eletto Donald Trump di imporre dazi sulle importazioni, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Messico, Ken Salazar, ha sottolineato che l'accordo di libero scambio nordamericano (Usmca) "è in vigore fino al 2036", Al termine di un incontro privato a Monterrey con imprenditori dello stato settentrionale di Nuevo León, Salazar ha dichiarato: "Riguardo al Usmca e ai dazi ho detto agli imprenditori, e lo ripeto da tre anni, che abbiamo un rapporto basato su una legge internazionale, approvata dai presidenti e dai congressi dei tre paesi firmatari e questa legge sarà in vigore fino al 2036".

Il diplomatico ha aggiunto che nella revisione dell'accordo commerciale, prevista dalle clausole per il 2026, si lavorerà sulle aree di opportunità per apportare miglioramenti.

Salazar ha sottolineato che l'accordo Usmca è il quadro che consente l'integrazione del Nord America per consolidare la regione più forte e prospera del mondo.

L'ambasciatore ha ammesso che la retorica utilizzata durante le recenti campagne presidenziali negli Stati Uniti può destare preoccupazione, ma "ciò che è stato fatto bene con l'Usmca deve essere reso noto".



