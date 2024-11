Cuba, Ong denunciano 'persecuzioni' contro manifestanti pacifici

Gli arresti di cittadini accusati di "attentato, disturbo dell'ordine pubblico e danneggiamento" nell'ambito di manifestazioni spontanee organizzate in tutto il Paese per protestare contro i blackout elettrici sono "arbitrari" e frutto di "persecuzioni". Lo riferiscono le Organizzazioni non governative (Ong) Justicia 11J e Cubalex su X. A confermare l'avvio di procedimenti penali di persone coinvolte nelle proteste era stata la procura generale in un'insolito comunicato stampa divulgato nella notte di sabato.

Le Ong sono al lavoro dallo scorso 7 novembre per risalire all'identità e all'esatto numero di persone catturate (dati non divulgati dalle autorità) in varie località nel corso delle numerose mobilitazioni motivate degli enormi disagi sofferti per gli effetti del passaggio dell'uragano Rafael che ha lasciato al buio l'intero Paese per quasi 72 ore e messo nuovamente alla prova una popolazione già stremata dalla carenza endemica di forniture elettriche e dalla crisi economica che affama l'isola.

Già in occasione del precedente blackout totale di metà ottobre il presidente Miguel Díaz-Canel - annunciando "rigore" contro coloro che tentavano di alterare l'ordine pubblico - aveva lasciato presagire che il governo non avrebbe tollerato proteste. L'Avana teme infatti che la frustrazione e la rabbia possano spingere la popolazione a ripetere con la stessa intensità le storiche proteste dell'11 luglio 2021, represse con violenza e azioni giudiziarie criticate da attivisti per i diritti umani e comunità internazionale.



