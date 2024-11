Petrobras chiude terzo trimestre con rialzo utile del 22%

La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha registrato un utile netto di 5 miliardi di euro (32,6 miliardi di real) nel terzo trimestre del 2024. Il risultato è del 22,3% superiore rispetto allo stesso periodo del 2023. Il margine operativo lordo (Ebitda) è stato di 9,8 miliari di euro (63,7 miliardi di real), in calo del 3,8% su anno e in crescita del 28% sul trimestre precedente. Il fatturato complessivo è stato di 20 miliardi di euro (129,6 miliardi di real), in crescita del 6% su anno.

In calo del 2,1% nel trimestre, l'indebitamento finanziario dell'azienda ha raggiunto - a cifra 23,9 miliardi di euro (25,8 miliardi di dollari) - il valore più basso dal 2008. Il livello di investimento è cresciuto invece del 30% a 4,1 miliardi di euro (4,5 miliardi di dollari) rispetto al trimestre precedente, totalizzando nei primi mesi dell'anno 10,1 miliardi di euro (10,9 miliardi di dollari).

I risultati positivi - riferisce l'azienda in una nota - sono arrivati nonostante "lo scenario impegnativo a causa del calo del prezzo del petrolio Brent". L'aumento degli investimenti "garantisce il futuro dell'azienda. I nostri risultati dimostrano che siamo sulla strada giusta", conclude il comunicato firmato dalla presidente, Magda Chambriard.

Sulla base dei risultati il Consiglio di amministrazione della compagnia ha approvato il pagamento di 17,1 miliardi di real (2,4 miliardi di euro) in dividendo per gli azionisti equivalente a 1,32 real (0,20 euro) per azione ordinaria o preferenziale.



