Lula non esclude di ricandidarsi nel 2026 'per frenare destra'

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, non ha escluso di candidarsi nel 2026 per un quarto mandato "in caso non ci sia nessun altro candidato in grado di affrontare l'estrema destra" di Jair Bolsonaro. Lo ha dichiarato in un'intervista rilasciata alla Cnn dove ha precisato tuttavia che auspica che ciò "non sia necessario" e che ci sia piuttosto "un rinnovamento politico" nel Paese. "Ci penserò nel 2026, ci sono diversi partiti che mi sostengono e ne parlerò in modo molto responsabile, molto sobrio", ha detto Lula sottolineando che la sua età (oggi 79 anni) non sarebbe un problema in caso di dover assumere un nuovo mandato e che "più dell'età è importante l'esperienza".

"Se arriverà il momento e i partiti della mia coalizione riterranno che non c'è nessun altro candidato di fronte a qualcuno di estrema destra, che è negazionista, che non crede nella medicina, che non crede nella scienza, ovviamente io sarò pronto ad affrontarlo", ha aggiunto.



