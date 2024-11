Biden telefona a Lula e conferma la sua partecipazione al G20

Il presidente Usa, Joe Biden, ha telefonato al capo di Stato brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ed ha confermato il suo arrivo a Rio de Janeiro per partecipare al vertice del G20. Lo rende noto un comunicato della presidenza brasiliana.

In una chiamata durata circa 30 minuti, Biden ha inoltre ribadito a decisione di Washington di aderire all'Alleanza globale contro la fame e la povertà. I due hanno anche discusso della prevista visita di Biden a Manaus prima del summit optando per un incontro bilaterale a Rio de Janeiro.

"Lula ha ribadito la sua amicizia e ammirazione per il presidente Biden e ha sottolineato l'eccellente momento delle relazioni Brasile-USA negli ultimi anni. Entrambi hanno sottolineato - prosegue la nota - l'importanza dell'iniziativa bilaterale per promuovere il lavoro dignitoso nel mondo - il Partenariato per i diritti dei lavoratori - e la convergenza di priorità tra i due governi per promuovere la transizione energetica. Biden ha elogiato l'importanza del Brasile nella conservazione delle foreste tropicali e nella lotta al cambiamento climatico".



