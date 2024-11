Panama nelle liste nere di sette Paesi dell'America Latina

Panama non solo figura nelle liste nere dell'Unione europea e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ma è anche inclusa, in alcuni casi da più di 15 anni, negli elenchi di 7 Paesi del suo stesso subcontinente .

Il documento "Rapporto sulle misure discriminatorie applicate dai Paesi dell'America Latina", del ministero degli Affari Esteri, dettaglia lo status della nazione centroamericana davanti a Cile, Brasile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perù e Venezuela ed espone le misure adottate da ciascuno di loro. Una nota chiarisce inoltre che "Panama non applica alcuna misura di ritorsione".

Il presidente panamense, José Raúl Mulino, ha ribadito in più occasioni il suo disaccordo con il trattamento internazionale che deriva dall'inclusione nelle "liste discriminatorie", nonostante il Paese "sia stato sempre al servizio del mondo", ed ha annunciato contromisure. "Le nazioni che ci hanno inserito in questi elenchi non avranno diritto a nulla da Panama, né ad un voto a favore, né a contratti e tanto meno ad appalti importanti", ha dichiarato.



