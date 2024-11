Oltre 5mila telecamere per monitorare la sicurezza al G20 di Rio

Oltre cinquemila telecamere e radar sorveglieranno i punti di interesse e seguiranno i movimenti delle delegazioni, in occasione del vertice dei capi di Stato e di governo del G20, a Rio de Janeiro il 18 e 19 novembre. Il monitoraggio sarà seguito in tempo reale dalle forze di pubblica sicurezza nella situation room Civitas, una sala appositamente allestita dal Comune carioca, col supporto dell'intelligenza artificiale.

Nell'operazione saranno impiegati anche quattro droni e un elicottero. La circolazione sarà ristretta in varie aree cittadine, e più in particolare nelle zone circostanti al Museo di arte moderna (Mam) sede del summit.

In particolare le aree interessate sono quelle dell'aeroporto Santos Dumont, Vivo Rio dove viene allestito il media center, Marina da Glória, l'area della Fondazione Getulio Vargas (centro di supporto e accreditamento), e il lungomare della zona Sud, dove si trova la maggior parte degli hotel in cui alloggeranno leader e delegazioni.

In ambito tecnologico, l'operazione sarà caratterizzata da un monitoraggio con intelligenza artificiale, che genererà avvisi su affollamenti, comportamenti sospetti e circolazione in aree ristrette. Il monitoraggio elettronico, che già identifica le targhe sottoposte a indagini, sarà utilizzato anche per tracciare i percorsi ufficiali, con allerta immediati alla sala Civitas.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA