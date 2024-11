Messico, a ottobre export record per l'industria dell'auto

L'industria automobilistica messicana ha raggiunto nel mese di ottobre nuovi valori storici nella produzione (382.101 veicoli) e nelle esportazioni (record con 332.356 unità), dati che confermano la fase di espansione del settore, volto a chiudere il 2024 con 4 milioni di auto fabbricate.

Secondo l'Istituto nazionale di statistica e geografia, nel decimo mese dell'anno la produzione del settore è aumentata dell'1% rispetto allo stesso mese del 2023 e le esportazioni sono cresciute del 5%, trainate dal mercato statunitense.

Nei 31 giorni del mese di ottobre è stato raggiunto il secondo miglior record storico di produzione per questo periodo, superato solo dal dato registrato nel 2017.

Per la prima volta il cumulato da gennaio supera i 3,4 milioni di unità prodotte, con una crescita del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Nelle esportazioni, nei primi 10 mesi dell'anno si sono raggiunte per la prima volta le 2,9 milioni di unità, +6,8% rispetto allo stesso periodo del 2023.



