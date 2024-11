Messico, 4 proposte per ridurre i giorni lavorativi

In Messico, questa settimana, il partito di maggioranza Movimento di rigenerazione nazionale (Morena) si è nuovamente unito all'interesse per la riduzione della giornata lavorativa, presentando alla Camera dei Deputati due progetti, entrambi nella stessa direzione delle iniziative che aveva promosso in precedenza: riconoscere il diritto a due giorni di riposo per ogni cinque giorni di lavoro.

A differenza della proposta congelata nella scorsa legislatura, uno dei testi prevede le 40 ore settimanali anche per i lavoratori della pubblica amministrazione.

Con questi due ultimi disegni di legge, sono già quattro le iniziative giunte alla sede legislativa di San Lázaro per modificare la Costituzione e concedere un giorno di riposo aggiuntivo ai lavoratori. Attualmente in Messico viene riconosciuto un solo giorno libero alla settimana.

Oltre a Morena, anche il Movimento cittadino e il Partido del Trabajo hanno presentato progetti in tal senso.

"Il testo - ha spiegato il deputato Napoleón Gómez Urrutia, uno degli autori - mira a concretizzare il diritto a un riposo dignitoso, garantendo che tutti i lavoratori del Paese possano godere di un giusto equilibrio tra lavoro e vita personale.

Adottando questa misura, il Messico si allineerà alle migliori pratiche internazionali e rafforzerà il proprio impegno nella promozione dei diritti umani sul posto di lavoro".



