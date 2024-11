Cuba ancora senza elettricità dopo il passaggio dell'uragano

I tecnici della compagnia statale dell'energia cubana Union Eletrica sono al lavoro dall'alba di oggi per ristabilire la fornitura di elettricità sull'isola, completamente interrotta sin dalla scorsa notte a causa dei danni provocati alla rete dell'uragano Rafael. Lo riferisce la società in una nota su X.

Nel corso delle oltre due ore in cui ha imperversato in territorio cubano, il fenomeno meteorologico - accompagnato da forti piogge e venti fino a 185 chilometri all'ora - ha generato enormi disagi alla popolazione e ai numerosi turisti rimasti bloccati a lume di candela negli hotel de l'Avana.

Oltre al blackout sono stati inoltre registrati danni ancora tutti da quantificare per abitazioni, infrastrutture, agricoltura e trasporti. Numerose strade sono ancora intransitabili a causa degli allagamenti e i collegamenti aerei sono stati interrotti. Le lezioni sono state sospese anche oggi in tutto il Paese.

Il presidente Miguel Diaz Canel - riferisce il quotidiano ufficiale Granma - ha convocato il consiglio nazionale di Difesa garantendo l'impegno del governo per un 'recupero immediato' dei servizi.

Il passaggio degli uragani Rafael e Oscar - che due settimane fa aveva causato la morte di otto persone, blackout ed enormi danni - esacerba le difficoltà della popolazione alle prese con gli effetti della peggior crisi economica dagli anni '90 tra carenza di alimenti, farmaci e beni di prima necessità.



