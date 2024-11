Caracas vuole Gonzalez nella lista dei ricercati dell'Interpol

Il governo del Venezuela ha chiesto l'inserimento dell'oppositore ed ex candidato presidente Edmundo Gonzalez - attualmente in esilio in Spagna - nella lista dei ricercati a livello internazionale dall'Interpol. Lo riferisce il quotidiano colombiano El Tiempo pubblicando il documento inviato dalla procura venezuelana all'Interpol.

Nella richiesta, la magistratura indica che Gonzalez è indagato per cospirazione contro le istituzioni e lo stato democratico, istigazione a delinquere, usurpazione di funzioni, falsificazione di documenti pubblici e altri reati. Tutti crimini commessi - secondo la procura - in occasione della diffusione su un sito dell'opposizione dei verbali elettorali che dimostrerebbero la vittoria di Gonzalez su Nicolás Maduro alle ultime presidenziali del 28 luglio.

Le autorità di Caracas, che nonostante non abbiamo voluto mostrare i verbali hanno proclamato la rielezione di Maduro, considerano gli atti diffusi da Gonzales dei falsi.

Colpito da un ordine di cattura per questi fatti, Gonzalez ha deciso di esiliarsi in Spagna da dove ha recentemente avvertito di voler tornare in Venezuela il 10 gennaio 2025 per prestare giuramento come presidente eletto. "Saremo accompagnati dalla maggioranza del popolo venezuelano e da buona parte della comunità internazionale, con la quale abbiamo parlato", ha affermato.



