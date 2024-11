Brasile, Milano e Roma partecipano al summit dei Comuni del G20

Delegazioni dei Comuni di Milano e Roma parteciperanno a Urban 20 (U20), il forum dei sindaci del G20, che trasformerà l'Armazém da Utopia, nel complesso Mauá, a Rio de Janeiro, in uno spazio pubblico aperto per dibattiti sulle soluzioni urbane e sul futuro delle città di fronte alle sfide climatiche. Lo ha reso noto il comitato organizzatore del G20 del Comune di Rio de Janeiro, in una conferenza stampa con un gruppo di corrispondenti internazionali, tra cui l'ANSA.

In particolare, la delegazione in arrivo dal capoluogo lombardo, sarà guidata dal sindaco Giuseppe Sala e il comunicato finale dell'evento - attualmente in via di definizione - recepirà il lavoro del Patto internazionale di Milano che impegna i Sindaci a lavorare per rendere sostenibili i sistemi alimentari, garantire cibo sano e accessibile a tutti, preservare la biodiversità e lottare contro lo spreco alimentare.

Per la prima volta l'U20 - co-presieduto dai sindaci di Rio de Janeiro Edoardo Paes e di San Paolo, Ricardo Nunes - avrà un programma aperto al pubblico, dal 14 al 16 novembre, mentre il 17, la sessione plenaria riunirà i sindaci e le delegazioni di oltre 100 città, con la partecipazione del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva.

L'idea di rendere l'evento aperto e gratuito è nata dagli organizzatori del seminario U20 di Rio de Janeiro - il Comune di Rio, le reti cittadine Ucls, C40 Cities e Bloomberg Philanthropies, che patrocina l'evento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA