A Rio de Janeiro il primo vertice Sociale del G20

Con oltre 200 attività coordinate dalle organizzazioni della società civile, Rio de Janeiro ospiterà la prima edizione del vertice Sociale del G20, dal 14 al 16 novembre.

Durante l'incontro, i rappresentanti del terzo settore potranno partecipare ai dibattiti finali su un testo, in via di elaborazione da agosto anche attraverso Internet sulla piattaforma Brasil Participativo, parte di un documento che il 16 novembre verrà consegnato ai presidenti brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, e sudafricano Cyril Ramaphosa (che assumerà la presidenza del G20 nel 2025).

La cerimonia di apertura è prevista per il pomeriggio del 14 novembre, alla presenza di numerosi ministri brasiliani, tra cui il capo della diplomazia Mauro Vieira, mentre il giorno successivo si terranno tre sessioni plenarie per discutere dei tre pilastri proposti dalla presidenza brasiliana al G20: lotta alla fame e alle disuguaglianze, cambiamento climatico e sostenibilità, e nuova governance globale.



