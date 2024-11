Silli a Trinidad e Tobago, 'al lavoro per rilanciare i rapporti'

A Port of Spain, Capitale di Trinidad e Tobago, il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Caraibica (Caricom), Amery Browne, con il quale ha avuto un articolato scambio di vedute sullo stato delle relazioni bilaterali e sui dossier regionali (Venezuela, Haiti, rapporti UE-America Latina e Caraibi) e internazionali (Ucraina, Medio Oriente) di maggiore attualità. Nel corso dei colloqui è stata confermata la volontà comune di rilanciare ulteriormente le relazioni bilaterali in ambito politico ed economico.

Le possibili sinergie in campo economico-imprenditoriale e le opportunità di investimento per le aziende italiane sono invece state al centro dell'incontro di Silli con la ministra per la Pianificazione e lo Sviluppo, Pennelope Beckles-Robinson.

Durante l'incontro sono state passate in rassegna le prospettive di collaborazione economico-commerciali, le opportunità di investimento nel Paese per le aziende italiane e la collaborazione universitaria, scientifica e di formazione.

L'incontro con il segretario generale dell'Associazione degli Stati Caraibici (Acs), Rodolfo Sabonge, ha confermato il rinnovato dinamismo nei rapporti tra l'Italia e la regione dei Caraibi e valorizzato le iniziative avviate dal nostro Paese a favore dei Paesi caraibici, quali il Memorandum tra il Ministero dell'Energia e la Comunità Caraibica (CARICOM) per la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile e la linea di credito d'aiuto finanziata dalla Cooperazione Italiana, aperta presso la Banca di Sviluppo Caraibica (Cdb).

"Sono felice di aver fatto la prima visita di Governo dopo tanti anni, in un Paese che ha molte potenzialità - ha dichiarato il sottosegretario - questa missione dimostra la priorità del Governo nei Caraibi e in America Latina. Lavoreremo per rilanciare i rapporti e aumentare le collaborazioni in vari campi".



