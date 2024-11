Messico, nel Jalisco 12 miliardi investimenti esteri da 2019

Con cifre record nei principali indicatori economici, l'attrazione di 12 miliardi di dollari di investimenti esteri, 30 miliardi in esportazioni e la creazione di 250mila posti di lavoro formali, la gestione sessennale dell'attuale gabinetto economico dello stato messicano di Jalisco si chiuderà entro un mese, coordinata dall'imprenditore Xavier Orendain de Obeso.

La nuova amministrazione statale, che continuerà ad essere guidata dal Movimento Cittadino sotto il comando del governatore Pablo Lemus, entrerà in carica il 6 dicembre.

Intervistato dal quotidiano El Economista al termine di un viaggio promozionale in California, negli Usa, Orendain ha precisato che la visita ha generato ulteriori impegni di investimento per 890 milioni di dollari e la creazione di 11.500 nuovi posti di lavoro per i prossimi 12-18 mesi.

"In questi 890 milioni di dollari è incluso l'investimento del Gruppo Ase, che installerà un impianto per l'assemblaggio, il test e il confezionamento di semiconduttori nel Jalisco. È la più grande azienda taiwanese in questo settore", ha affermato il funzionario.



