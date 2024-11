Maduro a Trump, 'pronti a stabilire buone relazioni'

Dopo aver rotto le relazioni diplomatiche con Washington nel 2019 sotto la prima presidenza di Donald Trump, il governo venzuelano di Nicolas Maduro si dice adesso pronto a "stabilire buone relazioni" con gli Stati Uniti nonostante la vittoria del candidato repubblicano.

"Il Venezuela si congratula con il popolo degli Stati Uniti e con il presidente eletto Donald J. Trump", si legge in una nota del ministero degli Esteri di Caracas dove si afferma quindi che "il Venezuela sarà sempre disposto a stabilire buone relazioni con i governi degli Stati Uniti, in uno spirito di dialogo, rispetto e buon senso".

Il governo di Caracas sottolinea inoltre che "il riconoscimento della sovranità e dell'autodeterminazione dei popoli è fondamentale per la costruzione di un mondo nuovo, dove regni l'equilibrio tra nazioni libere" e ricorda poi che "il popolo venezuelano condivide legami storici con il popolo degli Stati Uniti, con il quale aspiriamo a percorrere un cammino di pace e giustizia sociale, dove non c'è spazio per la guerra, l'esclusione, la discriminazione".

Se dal punto di vista politico le relazioni bilaterali tra Usa e Venezuela attraversano una fase di estrema tensione per la contestata proclamazione della vittoria di Maduro alle presidenziali di luglio, dal punto di vista economico si tratta invece di uno dei momenti migliori. Washington è oggi il principale acquirente del petrolio venezuelano e, insieme alla Cina, il principale fornitore di beni importati.



