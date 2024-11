Lula si felicita con Trump, 'la voce del popolo va rispettata'

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, si è congratulato con il repubblicano Donald Trump per la sua vittoria alle elezioni statunitensi, affermando che "la democrazia è la voce del popolo e deve essere sempre rispettata".

"Il mondo ha bisogno di dialogo e di lavorare insieme per una maggiore pace, sviluppo e prosperità. Auguro al nuovo governo fortuna e successo", ha scritto su X il leader progressista.

Nei giorni scorsi Lula aveva dichiarato il suo sostegno alla democratica Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca. Il Brasile ospiterà il vertice dei leader del G20 tra poco più di 10 giorni e non è ancora chiaro se il presidente uscente Joe Biden parteciperà all'incontro.



