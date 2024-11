L'elezione di Trump alla Casa Bianca preoccupa il Brasile

Il ministro delle Finanze del Brasile, Fernando Haddad, ha manifestato preoccupazione rispetto agli effetti negativi che l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca potrebbe generare in Brasile, auspicando una maggiore collaborazione tra governo e parlamento per superare una fase che si preannuncia "più difficile".

"Nella campagna sono state dette molte cose che destano preoccupazione non solo in Brasile, ma in tutto il mondo e causano pressione sui mercati emergenti, sui paesi debitori, in Europa. Il giorno è iniziato carico di tensioni in tutto il mondo", ha dichiarato alla stampa al suo arrivo al ministero.

"Vedremo quali saranno gli sviluppi dell'amministrazione Trump a partire dal prossimo anno. Come ho detto, molto di ciò che è stato detto in campagna elettorale sarà possibilmente moderato, sarà mediato dalla società, nonostante la vittoria inequivocabile anche in Parlamento, con una maggioranza repubblicana sia al Senato che alla Camera consenta un ampio margine di libertà di azione", ha aggiunto.

"Dobbiamo aspettare un po' e prenderci cura del Brasile, delle finanze, dell'economia, per essere colpiti il ;;meno possibile qualunque sia lo scenario esterno. Ma lo scenario esterno si presenta impegnativo già da qualche mese", ha concluso.



