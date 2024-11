In Argentina i mercati esultano per la vittoria di Trump

L'euforia manifestata pubblicamente dal presidente argentino Javier Milei per la vittoria di Donald Trump alle presidenziali Usa sembra essere condivisa oggi anche dalla piazza finanziaria.

Lo spread di rendimento con i titoli del Tesoro Usa, è sceso oggi del 6,5%, al di sotto dei 900 punti base, un valore che non si registrava da oltre cinque anni, mentre le azioni di compagnie argentine quotate a Wall Street registrano impennate fino all'8,5%.

Se l'euforia di Milei si basa sull'assoluta sintonia ideologica con il presidente eletto Usa, quella dei mercati, sostengono gli analisti, si basa sull'ipotesi che la vittoria di Trump si rifletterà in "maggiori probabilità che l'Argentina possa ottenere un qualche tipo di finanziamento da parte del Fondo monetario o di altre istituzioni multilaterali".

Sul medio e lungo termine gli esperti manifestano invece maggior cautela, avvertendo che una forte crescita dell'economia Usa potrebbe essere accompagnata da un impatto negativo sulle economie dei paesi emergenti sia in termini di aumento dei tassi che di diminuzione del prezzo delle commodities.



