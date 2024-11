Il peso messicano ai minimi da agosto 2022

Il peso messicano retrocede nei confronti del dollaro dopo i primi risultati delle elezioni negli Stati Uniti, favorevoli a Donald Trump. La valuta del Paese latinoamericano si è deprezzata del 2.67% nelle prime ore di oggi e si scambia a 20,65 unità per dollaro, dopo aver raggiunto 20,80, un livello non visto dall'agosto 2022.

Nelle elezioni del 2016, in cui Trump risultò vincitore contro Hillary Clinton, il tasso di cambio passò da 18,60 pesos per dollaro a 20,90 e raggiunse i 22 pesos dopo il suo insediamento come presidente nel gennaio 2017.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA