Cile, avviate le consultazioni indigene sul litio in due regioni

Il ministero dell'Energia cileno, nell'ambito della Strategia nazionale per il litio, ha avviato il processo di consultazione con le comunità indigene per i contratti di sfruttamento del litio nelle saline di Coipasa, nella regione di Tarapacá, e di Ascotán e Ollague, nella regione di Antofagasta.

Nei giorni scorsi è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale una risoluzione che istruisce il processo di consultazione indigena sul cosiddetto Contratto operativo speciale per l'esplorazione, lo sfruttamento e il beneficio del litio nelle saline di Coipasa, che si aggiunge ad altre due decisioni della settimana passata, relative alle saline di Ascotán e Ollague.

"La Strategia nazionale per il litio continua a progredire.

Stiamo avviando il processo di queste tre nuove consultazioni indigene, rispettando il nostro forte impegno nei confronti dei territori in cui verranno sviluppati i progetti di litio. Fin dall'inizio abbiamo dichiarato che il nostro obiettivo è quello di sviluppare una strategia con un equilibrio sociale e ambientale", ha dichiarato la ministra delle Miniere, Aurora Williams.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA