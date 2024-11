Al via la missione del sottosegretario Silli a Trinidad e Tobago

Al via la missione del sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, a Trinidad e Tobago.

L'esponente di governo si trova nella capitale caraibica, Port of Spain, dove incontrerà il ministro degli Affari esteri e della Comunità Caraibica (Caricom), Amery Browne, per uno scambio di vedute sullo stato delle relazioni bilaterali e sui dossier regionali.

Le possibili sinergie in campo economico-imprenditoriale e le opportunità di investimento per le aziende italiane saranno al centro della riunione del sottosegretario con la ministra per la Pianificazione e lo Sviluppo, Pennelope Beckles-Robinson.

In agenda è previsto, tra gli altri, un incontro col segretario generale dell'Associazione degli Stati Caraibici (ACS), Rodolfo Sabonge.



