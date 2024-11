Primi indizi di ripresa dell'attività economica in Argentina

Il consumo privato al dettaglio ha ripreso a crescere in Argentina ad ottobre ad un ritmo del 2,9% su anno dopo 20 mesi di contrazione ininterrotta secondo dati della Confederazione argentina delle medie imprese (Came). Le vendite hanno registrato ad ottobre una variazione del +7,4 anche rispetto al mese precedente, con sei settori su 7 in terreno positivo.

I dati sulla ripresa del consumo sono interpretati dal governo ultraliberista di Javier Milei come il chiaro indizio di un'inversione di tendenza dopo la forte recessione indotta dalle drastiche misure di aggiustamento fiscale avviate a dicembre del 2023.

Ad alimentare l'ottimismo dell'esecutivo sono anche i rilevamenti di diverse società di analisi che mostrano ad ottobre un miglioramento dell'attività nella maggior parte dei settori produttivi così come un aumento delle importazioni di beni capitali.

Un'euforia, quella del governo, che si alimenta anche con i dati positivi che emergono sul fronte dell'inflazione -che la maggior parte degli analisti rileva ad ottobre ancora in discesa al di sotto del 3% mensile - e sul fronte finanziario, con le riserve in crescita e il rischio paese sceso attorno ai 900 punti.



