Per la prima volta una donna guiderà la Corte dei Conti del Cile

In una votazione storica il Senato cileno ha approvando a grande maggioranza la nomina di Dorothy Pérez come presidente della Corte dei Conti. Sarà infatti la prima volta in 97 anni di storia che una donna guiderà l'importante istituzione pubblica.

Il mandato di Pérez - funzionaria con più di venti anni di carriera alla Corte - durerà otto anni.

La giurista era balzata agli onori delle cronache per un conflitto con il suo predecessore, Jorge Bermúdez, che l'aveva licenziata dal suo incarico di vice allegando una presunta "perdita di fiducia". La donna aveva denunciato il licenziamento "illegale e arbitrario" alla Corte suprema, ottenendo il reintegro.



