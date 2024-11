Messico, nel Tamaulipas 20 iniziative di energia rinnovabile

In Messico, il ministro per lo Sviluppo energetico del Tamaulipas, José Ramón Silva, ha sottolineato che nello stato sono già stati pre-approvati più di 20 progetti per costruire turbine eoliche e nuovi impianti fotovoltaici.

"È importante che si sappia che entro il 2030 utilizzeremo circa 11 gigawatt nel nord del Paese, le scadenze sono molto brevi", ha detto il funzionario.

"La rete - ha aggiunto — attualmente può ricevere tra 100 e 200 megawatt in più, il rafforzamento delle infrastrutture è essenziale. Tamaulipas produce 8,4 gigawatt, ma ne consumiamo solo 3,2. Abbiamo un surplus e da qui l'energia viene inviata agli stati di Nuevo León, Coahuila e San Luis Potosí".

Il funzionario ha precisato che sono necessarie più reti, "è previsto lo sviluppo di nuovi parchi industriali e del Porto Nord a Matamoros, oltre ad un nuovo impianto per la produzione di fertilizzanti. L'industria delle maquiladoras richiede energia ed è lì che la strategia deve essere chiaramente definita".



