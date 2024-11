La domanda di energia in Cile crescerà 2,8% entro il 2044

La domanda di energia in Cile crescerà del 2,8% entro l'anno 2044. E' la proiezione della Commissione nazionale per l'energia (Cne) pubblicata nel rapporto in cui l'istituzione prevede di bandire quattro gare di appalto tra il 2025 al 2028 per garantire la fornitura elettrica necessarie per soddisfare il nuovo fabbisogno nazionale.

In tutto, il governo dovrebbe appaltare opere capaci di generare 22.500 gigawatt. In particolare, per il prossimo anno è prevista una gara per la fornitura per un totale di 2.000 gigawatt all'anno, mentre entro il 2026 dovrebbero essere messi all'asta tre opere capaci di fornire rispettivamente 1.300, 1.000 e 3.400 gigawatt, la cui produzione inizierà tra il 2029 al 2031. Per il 2027 è prevista una gara per una fornitura di 8.800 gigawat dal 2033 e nel 2028 sarà messa all'asta una fornitura di 6.000 gigawatt a partire dal 2034.



