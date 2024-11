In Messico creati oltre 138mila posti di lavoro a ottobre

L'economia messicana ha creato oltre 138 mila nuovi posti di lavoro regolari a ottobre 2024, in calo del 20% su anno. Lo riferisce l'Istituto di previdenza sociale (Imss) evidenziando che si tratta del peggiore risultato per il mese di ottobre dal 2011. Nei primi 10 mesi dell'anno il saldo è invece positivo per quasi 600mila nuovi contratti, in crescita del 2,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

L'Imss ha registrato - con oltre 22,6 milioni di lavoratori con contratti formali - il record di popolazione occupata delle serie storiche iniziate nel 1997. L'istituto ha inoltre evidenziato un aumento nominale annuo del 9,2% del salario medio, che ha raggiunto i 580,5 pesos al giorno (circa 29 dollari).



