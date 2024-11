Il Petrolio principale prodotto dell'export brasiliano nel 2024

Nel 2024 il petrolio potrebbe essere il prodotto più esportato dal Brasile, superando per la prima volta nella storia la soia. Lo riferisce l'Associazione brasiliana per il commercio estero (Aeb) nelle proiezioni per l'anno in corso pubblicate dalla rivista Exame.

Secondo le stime le esportazioni di prodotti petroliferi potrebbero raggiungere un volume di affari di 45,5 miliardi di dollari, superando di 200 milioni di dollari gli incassi della vendite della soia finora leader indiscussa delle vendite brasiliane all'estero.

Il nuovo scenario è motivato secondo il presidente dell'Aeb, José Augusto de Castro, principalmente dalla riduzione del raccolto di soia a causa dei problemi climatici. La produzione petrolifera è infatti rimasta stabile con un leggero calo dei consumi interni.

La notizia è stata accolta con favore della presidente della compagnia energetica statale Petrobras, Magda Chambriard, secondo cui è necessario di espandere le attività sulle riserve ancora inesplorate del Brasile "al contrario di quelli che pensano che il Paese possa rinunciare al petrolio da un momento all'altro, senza una pianificazione preventiva", ha scritto su X.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA